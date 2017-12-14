"Вокруг были люди, но ей никто не помог": дочь погибшей под поездом пенсионерки уверена, что маму можно было спасти

Смерть пожилой женщины на переезде в Ладушкине наблюдало много людей, но никто не бросился ей помочь. Об этом Клопс.Ru рассказала дочь погибшей Татьяна Мартыненко.



После гибели 82-летний Тамары Мартыненко на переезде в Ладушкине появилось много слухов о её смерти. Одни говорили, что у женщины на путях застрял каблук, другие — что она покончила с собой. Дочь Тамары Леонидовны утверждает, что каблуки мама не носила, а покончить с собой не могла.

Днём 9 декабря Тамара Леонидовна пошла в аптеку за лекарствами, после чего собиралась с внучкой отправиться в магазин. Примерно через полчаса после этого на телефон Татьяны позвонили с телефона мамы.



"Мужской голос представился начальником мамоновской полиции. Он сказал, что мама погибла, попросил взять её паспорт и прийти на железнодорожный переезд. Я через несколько минут оказалась на месте. Страшно было смотреть. Там валялась её сумка, из которой выпали купленные лекарства, вокруг лужа крови, части тела. Я сама медик, но это невозможно было видеть. А на следующий день мне пришлось убирать её останки и засыпать песком кровь", — вспоминает Татьяна.

Тамара Мартыненко / Фото: личный архив семьи Тамара Мартыненко / Фото: личный архив семьи

"Никакого суицида не было и быть не могло. Последние дни у неё болели тазобедренные суставы, она лежала, была слабой. Может, не рассчитала, может, задумалась или не услышала предупреждающий сигнал. Кроме того, в тот день со стороны, откуда шёл поезд, ярко светило солнце, мама могла не увидеть состав", — говорит Татьяна.



В соцсетях Татьяне написал машинист того поезда. Он рассказал, что пожилая женщина просто медленно шла. Её будто качнуло, а потом затянуло потоком воздуха.



"Машинист сказал мне: ‟Простите за вашу маму, я буду помнить это до конца жизни...”" — говорит дочь погибшей.

По словам Татьяны, страшно то, что рядом было много людей, но никто не остановил пожилую женщину, идущую прямиком под поезд. Женщина говорит, что если бы маме помогли отойти на два шага назад, то она осталась бы жива.



Несмотря на возраст, Тамара Леонидовна была в здравом уме, старалась вести активный образ жизни и помогать родным.



"Маме было 82 года, она была учитель младших классов, отличник народного образования. Всю сознательную жизнь мама прожила в Ладушкине. Сначала работала в детском санатории, а с 1979 года — в местной школе. 51 год ей отдала! Для сотен детей она стала первым учителем, а каждый её ученик был для мамы любимчиком, со всеми она поддерживала отношения, и до последнего дня к ней люди приходили за советом по любым вопросам. Папа умер в 1984 году от радиации, он был военным. Мама больше никого не полюбила, так и жила со мной и дочкой", — вспоминает дочь Тамары Мартыненко.

С Тамарой Леонидовной Мартыненко простились 13 декабря в местном Доме культуры. Её похоронили рядом с мужем и со всеми родными.