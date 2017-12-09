В Ладушкине пожилую женщину задавило грузовым поездом

В Ладушкине в субботу утром грузовой поезд наехал на пенсионерку, пожилая женщина погибла на месте. Об этом сообщают Клопс.Ru сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, женщина стояла возле переезда, потом внезапно шагнула на рельсы. Было слышно, как у состава сработало экстренное торможение, однако поезд не остановился и наехал на пенсионерку. Женщину буквально разрезало колёсами пополам.

Обстоятельства происшествия и личность погибшей выясняются.