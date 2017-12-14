В одном из пожаров, случившихся в минувшие сутки, погибла женщина

В результате пожара, который произошёл в среду, 13 декабря, в посёлке Ельниково Полесского района погибла 83-летняя местная жительница. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СУ СК РФ.



В 15:45 загорелся одноэтажный жилом доме на ул. Еловой. Во время тушения пожара сотрудники МЧС внутри здания обнаружили тело пожилой женщины.



"На место происшествия выезжал следователь СО СК по Полесскому району. При осмотре тела пенсионерки видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной её гибели стал несчастный случай. Точные причины пожара сейчас устанавливаются. После проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — пояснила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Калининградской области Ольга Анисимова.

