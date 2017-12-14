За сутки в Калининградской области произошло два пожара в жилых домах, есть пострадавший

В среду, 13 декабря, пожарные-спасатели потушили два пожара в жилых домах, в одном из них пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном жилом доме в посёлке Ельниково Полесского городского округа поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:52. В помещении котельной горели дрова на площади трёх квадратных метров. Во время пожара пострадал человек. Информация о его состоянии и подробности уточняются.

Второй пожар произошёл в Калининграде на ул. Батальной около 23:31. В многоквартирном девятиэтажном жилом доме загорелись бытовые отходы в подвальном помещении.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-4 и ПСЧ-3 в составе восьми человек и двух единиц техники", — сообщили в ведомстве.