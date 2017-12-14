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Главная Новости Происшествия

На ул. Кошевого выехавший на встречную полосу водитель устроил тройное ДТП

11:06
  1258
В Калининграде 13 декабря на ул. Кошевого столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
 
ДТП случилось в 19:20. Легковой автомобиль Volkswagen с 33-летним водителем за рулём выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Lancia и Volkswagen, последний врезался в припаркованную Toyota.

В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка Volkswagen. С переломом ноги она была доставлена в ЦГКБ.
 
 
 

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