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"Коляска стояла под дождём": в гурьевском автосервисе рассказали, как нашли брошенного малыша

Автор: Ольга Запивалова
16:04
  2136
Коляску с двухлетним малышом бросили на стоянке машин на территории автомастерской; сотрудники сначала пытались найти родителей, а потом вызвали полицию. Об этом Клопс.Ru рассказали сами работники автотехцентра.
 
Автосервис "Респект" находится на ул. Калининградской в Гурьевске. Во вторник, 12 декабря, около 18:30 служащие обходили территорию предприятия и заметили между автомобилями коляску.

"На этой парковке наши коллеги и клиенты оставляют машины. Коляска стояла между ними, в ней сидел мальчик, — рассказал сотрудник автомастерской Дмитрий Козлов. — На улице было холодно, темно, накрапывал дождь. Я осмотрелся вокруг — никого не было. Позвал ребят, мы около 20 минут пытались найти его родителей: у нас рядом шиномонтажная мастерская, танцевальный клуб — они могли быть там. Мы обошли эти заведения, но среди их клиентов родителей не было. Ребёнок начал плакать, и мы забрали его в помещение".

По словам Дмитрия, мальчик выглядел чистым и ухоженным. Незнакомых людей он не испугался, а, наоборот, быстро перестал капризничать, заулыбался и наблюдал за окружающими. Сотрудники сервиса, чтобы развлечь малыша, дали ему журналы с картинками машин, которые он с интересом разглядывал. Клиенты мастерской тоже проявили участие: они вызвались сходить в магазин, чтобы купить малышу поесть.

"Мы осмотрели коляску, надеялись найти какие-то вещи, благодаря которым можно будет отыскать родителей ребёнка. Обнаружили внутри только пакет, в котором были пара зубных щёток, мыло, шампунь, тёплые детские штанишки и салфетки. Больше ничего. Тогда мы решили вызвать полицию", — объяснил Дмитрий.

Гурьевская полиция установила, что 12 декабря мать забрала малыша из садика, а потом "забыла" его возле автоцентра. Родители мальчика уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в похожей ситуации. В августе 2017 года мать отвезла ребёнка к своей знакомой, а сама исчезла. Тогда родителей разыскали по заявлению подруги матери. Сейчас отец и мать малыша разводятся и не могут определить, с кем должен остаться ребёнок.
 

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