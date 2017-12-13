"Коляска стояла под дождём": в гурьевском автосервисе рассказали, как нашли брошенного малыша

Коляску с двухлетним малышом бросили на стоянке машин на территории автомастерской; сотрудники сначала пытались найти родителей, а потом вызвали полицию. Об этом Клопс.Ru рассказали сами работники автотехцентра.

Автосервис "Респект" находится на ул. Калининградской в Гурьевске. Во вторник, 12 декабря, около 18:30 служащие обходили территорию предприятия и заметили между автомобилями коляску.



"На этой парковке наши коллеги и клиенты оставляют машины. Коляска стояла между ними, в ней сидел мальчик, — рассказал сотрудник автомастерской Дмитрий Козлов. — На улице было холодно, темно, накрапывал дождь. Я осмотрелся вокруг — никого не было. Позвал ребят, мы около 20 минут пытались найти его родителей: у нас рядом шиномонтажная мастерская, танцевальный клуб — они могли быть там. Мы обошли эти заведения, но среди их клиентов родителей не было. Ребёнок начал плакать, и мы забрали его в помещение".



По словам Дмитрия, мальчик выглядел чистым и ухоженным. Незнакомых людей он не испугался, а, наоборот, быстро перестал капризничать, заулыбался и наблюдал за окружающими. Сотрудники сервиса, чтобы развлечь малыша, дали ему журналы с картинками машин, которые он с интересом разглядывал. Клиенты мастерской тоже проявили участие: они вызвались сходить в магазин, чтобы купить малышу поесть.



"Мы осмотрели коляску, надеялись найти какие-то вещи, благодаря которым можно будет отыскать родителей ребёнка. Обнаружили внутри только пакет, в котором были пара зубных щёток, мыло, шампунь, тёплые детские штанишки и салфетки. Больше ничего. Тогда мы решили вызвать полицию", — объяснил Дмитрий.