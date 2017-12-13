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Главная Новости Происшествия

В Гурьевске нашли двухлетнего ребёнка, брошенного матерью у автоцентра

12 декабря 201722:21
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В Гурьевске во вторник вечером найден брошенный матерью на улице двухлетний ребёнок. Об этом сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
 
Ребёнок был оставлен в коляске рядом с одним из автоцентров. Малыша обнаружили сотрудники предприятия и вызвали полицию.
 
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних г. Гурьевска доставили найдёныша в районный отдел полиции. Выяснилось, что полицейские знают, чей это ребёнок. Его родители уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в похожей ситуации, рассказала Поставничая.
 
Так, в августе нынешнего года мать отвезла ребёнка к своей подруге, а сама исчезла. По заявлению женщины, на попечении которой остался полуторагодовалый малыш, полицейские разыскали родителей.
 
Оказалось, взрослые находятся в состоянии развода и никак не могут определить, с кем должен остаться ребёнок. Во вторник, 12 декабря, мать забрала малыша из садика, а потом "забыла" его возле автоцентра.
 
Правоохранители разыскали отца, который забрал ребёнка домой. Мать всё ещё в розыске, уточнили в УМВД. 
 

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