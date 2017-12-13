По факту смерти в больнице 11-месячного мальчика возбудили уголовное дело

По факту смерти 11-месячного мальчика в Центральной городской клинической больнице правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.

"Следственными органами СУ СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", — сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Калининградской области Ольга Анисимова.



По этому факту была проведена проверка. По версии следствия, ночью 21 ноября 11-месячный мальчик был доставлен в больницу с признаками инфекционного заболевания.



"Однако медработники, которые пока не установлены, отказали в госпитализации ребёнка. В связи с ухудшением состояния здоровья мальчик был госпитализирован в приёмный покой детского инфекционного отделения только на следующие сутки", — пояснили в следственном комитете.



Из-за ненадлежащего исполнения медработниками своих профессиональных обязанностей, некачественно оказанных медицинских услуг и несвоевременной госпитализации 25 ноября ребёнок скончался. Причиной смерти стал сепсис — общее заражение организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь.



Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.