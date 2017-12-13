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По факту смерти в больнице 11-месячного мальчика возбудили уголовное дело

Автор: Ольга Запивалова
13:56
  2267
По факту смерти 11-месячного мальчика в Центральной городской клинической больнице правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.
 
"Следственными органами СУ СК РФ по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", — сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Калининградской области Ольга Анисимова.

По этому факту была проведена проверка. По версии следствия, ночью 21 ноября 11-месячный мальчик был доставлен в больницу с признаками инфекционного заболевания.

"Однако медработники, которые пока не установлены, отказали в госпитализации ребёнка. В связи с ухудшением состояния здоровья мальчик был госпитализирован в приёмный покой детского инфекционного отделения только на следующие сутки", — пояснили в следственном комитете.

Из-за ненадлежащего исполнения медработниками своих профессиональных обязанностей, некачественно оказанных медицинских услуг и несвоевременной госпитализации 25 ноября ребёнок скончался. Причиной смерти стал сепсис — общее заражение организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 21 ноября одиннадцатимесячного Кирилла доставили в Детскую областную больницу с высокой температурой. Врачи диагностировали фарингит и ОРВИ и направили мальчика в инфекционное отделение ЦГКБ для дальнейшего лечения. Там малыша осмотрели и отпустили домой. 
 

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