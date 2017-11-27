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Источник: Годовалого ребёнка, умершего в ЦГКБ, за три дня до этого выписали лечиться домой

Автор: Ольга Запивалова
20:29
  3875
Годовалого ребёнка, который скончался в ЦГКБ, за три дня до смерти выписали лечится домой. Об этом Клопс.Ru рассказал источник, близко знакомый с ситуацией.
 
21 ноября одиннадцатимесячного Кирилла доставили в Детскую областную больницу с высокой температурой. Врачи диагностировали фарингит и ОРВИ и направили мальчика в инфекционное отделение ЦГКБ для дальнейшего лечения. Там малыша осмотрели и отпустили домой. 
 
На следующий вечер ребёнку стало хуже. Родители самостоятельно привезли его в ЦГКБ. Мальчик был без сознания, оказанная помощь не принесла результатов. 25 ноября у него остановилось сердце.
 
По данным источника, ребёнок рос в благополучной семье. Его мать — муниципальный служащий, отец трудится в газодобывающей компнаии. 
 
О смерти годовалого ребёнка в реанимации ЦГКБ стало известно в понедельник. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мальчика.

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