Источник: Годовалого ребёнка, умершего в ЦГКБ, за три дня до этого выписали лечиться домой

Годовалого ребёнка, который скончался в ЦГКБ, за три дня до смерти выписали лечится домой. Об этом Клопс.Ru рассказал источник, близко знакомый с ситуацией.

21 ноября одиннадцатимесячного Кирилла доставили в Детскую областную больницу с высокой температурой. Врачи диагностировали фарингит и ОРВИ и направили мальчика в инфекционное отделение ЦГКБ для дальнейшего лечения. Там малыша осмотрели и отпустили домой.

На следующий вечер ребёнку стало хуже. Родители самостоятельно привезли его в ЦГКБ. Мальчик был без сознания, оказанная помощь не принесла результатов. 25 ноября у него остановилось сердце.

По данным источника, ребёнок рос в благополучной семье. Его мать — муниципальный служащий, отец трудится в газодобывающей компнаии.