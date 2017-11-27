Источник: В реанимации ЦГКБ на ул. Летней умер годовалый ребёнок

В Калининграде в реанимации ЦГКБ на ул. Летней скончался годовалый ребенок. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребёнок умер 25 ноября. В министерстве здравоохранения Калининградской области, куда редакция обратилась за комментариями, сообщили, что ведомство инициировало проверку качества оказания медицинской помощи в больнице.

"В связи с тем, что результаты проверки будут содержать сведения, составляющие врачебную тайну, в соответствии с действующим законодательством они не подлежат разглашению", — отметили в минздраве.

Руководитель Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура сообщила Клопс.Ru, что диагноз, от которого скончался младенец, не требует проведения противоэпидемических мероприятий.