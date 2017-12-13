В больнице скончался 24-летний пешеход, сбитый на Советском проспекте 8 декабря

24-летний молодой человек, которого сбили 8 декабря на Советском проспекте, скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила его мать.

8 декабря, сразу после ДТП, Ольга написала, что её сына прооперировали. Он находился в реанимации в состоянии комы на искусственной вентиляции лёгких. Женщина отметила, что таксист, сбивший её сына, не скрылся с места ДТП. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

11 декабря женщина сообщила, что состояние Александра остаётся стабильно тяжёлым. Он находился в коме, но медики сказали, что кризис миновал. Однако утром 13 декабря Ольга сообщила, что Александр скончался. По словам близких друзей, он был её единственным сыном.