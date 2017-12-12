Загадочно улыбался и целовал землю: в Калининграде мужчина избил покупательниц в магазине

В понедельник, 11 декабря, в Калининграде на ул. Левитана мужчина напал на покупательниц продуктового магазина. Об этом Клопс.Ru сообщила одна из пострадавших Екатерина.



Жительница микрорайона 22-летняя Екатерина пришла в продуктовый магазин на ул. Левитана, 11, около 21:50.



"Я стояла в очереди, за мной были женщина лет сорока и молодой человек лет 25–30. За прилавком девушка-продавщица. У молодого человека был травмирован глаз, текла кровь. Но казалось, что его это не беспокоит, он как-то странно и загадочно улыбался. Женщина, которая стояла рядом со мной, спросила, не нужна ли ему помощь. Он ничего ей не ответил и неожиданно набросился на меня", — рассказывает Екатерина.



По словам девушки, мужчина схватил её за шею и начал душить. Она вырвалась и вместе с продавцом перебежала в конец магазина, спрятавшись за холодильники. Парень начал избивать другую женщину. Испугавшись, Екатерина выбежала на улицу через запасной выход.



"За магазином находится трёхэтажный дом, я забежала в подъезд, стала звонить во все квартиры. Я кричала, что в магазине убивают человека. Трое мужчин выбежали на улицу", — продолжает девушка.



Нападавший вышел из магазина и попытался убежать. Однако мужчины повалили его на землю и задержали. Девушка вызвала полицию.



По словам Екатерины, женщина, которая осталась в магазине, серьёзно пострадала. Её увезли на скорой помощи. Источник в экстренных службах города сообщил Клопс.Ru, что пострадавшей 45 лет. Её доставили в больницу с сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и ушибами лица и головы, предварительно ей также диагностировали перелом носа.



"Когда приехали полицейские, они начали всех опрашивать. Задержанный парень вёл себя неадекватно, его трясло, было ощущение, что он не понимает, что происходит. То он целовал землю, то кричал, что солнце светит слишком ярко. От него не пахло алкоголем. Он выглядел обыкновенно, ничем не выделялся", — рассказывает девушка.



Теперь Екатерина боится выходить из дома и выпускать свою десятилетнюю сестру, которая до этого самостоятельно ходила в школу и возвращалась домой. Материалы проверки были переданы в отдел полиции Московского района.



В пресс-службе УМВД по Калининградской области пояснили, что в 22:10 поступило сообщение о преступлении. На место выехал наряд полиции. Нападавшим оказался 26-летний житель Краснознаменского района.



"Полицейские опросили очевидцев. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции №2 регионального УМВД. Свои действия гражданин внятно объяснить не смог. В настоящее время участковые уполномоченные проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — пояснили в полиции.