+8 °C
днем
+3 °C
ночью
12 декабря 2017 г. 17:14
73 472 пользователей
за 24 часа на сайте
59.08 +0.08
Курс ММВБ на 12 декабря 2017, 17:00
69.38 -0.14
Курс ММВБ на 12 декабря 2017, 17:00
16.62 -0.08
Курс ЦБ на 12 декабря 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Загадочно улыбался и целовал землю: в Калининграде мужчина избил покупательниц в магазине

Автор: Ольга Запивалова
13:00
  7687
В понедельник, 11 декабря, в Калининграде на ул. Левитана мужчина напал на покупательниц продуктового магазина. Об этом Клопс.Ru сообщила одна из пострадавших Екатерина.
 
Жительница микрорайона 22-летняя Екатерина пришла в продуктовый магазин на ул. Левитана, 11, около 21:50.
 
"Я стояла в очереди, за мной были женщина лет сорока и молодой человек лет 25–30. За прилавком девушка-продавщица. У молодого человека был травмирован глаз, текла кровь. Но казалось, что его это не беспокоит, он как-то странно и загадочно улыбался. Женщина, которая стояла рядом со мной, спросила, не нужна ли ему помощь. Он ничего ей не ответил и неожиданно набросился на меня", — рассказывает Екатерина.
 
По словам девушки, мужчина схватил её за шею и начал душить. Она вырвалась и вместе с продавцом перебежала в конец магазина, спрятавшись за холодильники. Парень начал избивать другую женщину. Испугавшись, Екатерина выбежала на улицу через запасной выход.
 
"За магазином находится трёхэтажный дом, я забежала в подъезд, стала звонить во все квартиры. Я кричала, что в магазине убивают человека. Трое мужчин выбежали на улицу", — продолжает девушка.
 
Нападавший вышел из магазина и попытался убежать. Однако мужчины повалили его на землю и задержали. Девушка вызвала полицию.
 
По словам Екатерины, женщина, которая осталась в магазине, серьёзно пострадала. Её увезли на скорой помощи. Источник в экстренных службах города сообщил Клопс.Ru, что пострадавшей 45 лет. Её доставили в больницу с сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и ушибами лица и головы, предварительно ей также диагностировали перелом носа.
 
"Когда приехали полицейские, они начали всех опрашивать. Задержанный парень вёл себя неадекватно, его трясло, было ощущение, что он не понимает, что происходит. То он целовал землю, то кричал, что солнце светит слишком ярко. От него не пахло алкоголем. Он выглядел обыкновенно, ничем не выделялся", — рассказывает девушка.
 
Теперь Екатерина боится выходить из дома и выпускать свою десятилетнюю сестру, которая до этого самостоятельно ходила в школу и возвращалась домой. Материалы проверки были переданы в отдел полиции Московского района.
 
В пресс-службе УМВД по Калининградской области пояснили, что в 22:10 поступило сообщение о преступлении. На место выехал наряд полиции. Нападавшим оказался 26-летний житель Краснознаменского района.
 
"Полицейские опросили очевидцев. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции №2 регионального УМВД. Свои действия гражданин внятно объяснить не смог. В настоящее время участковые уполномоченные проводят по данному факту проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — пояснили в полиции.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Всё через ЗАГС: как часто в Калининграде женятся китайцы и что делать, когда жених плачет навзрыд
13:39
  2740
Всё через ЗАГС: как часто в Калининграде женятся китайцы и что делать, когда жених плачет навзрыд
Там есть всё для идеального ремонта: в Калининграде открылся салон качественной сантехники
Фото горячей новости
13:10
  1555
Загадочно улыбался и целовал землю: в Калининграде мужчина избил покупательниц в магазине
Фото горячей новости
13:00
  7687
Рыбалка, купание, отдых: в Калининграде бывшие водозаборные озёра отдадут коммерсантам
Фото горячей новости
12:51
  1728
Где встретить 2018 год и провести незабываемый новогодний корпоратив
Фото горячей новости
12:10
  3072

Лента новостей

Картинка
В Калининградской области будут ежемесячно платить родителям первенцев
16:54
  746
Картинка
Спа, лобби и пентхаусы: в Калининграде открылся первый пятизвёздочный отель к чемпионату мира по футболу
16:38
  970
Картинка
Родные разыскивают 37-летнюю жительницу Советска, пропавшую без вести 9 декабря
16:37
  511
Картинка
На российско-литовской границе из-за приближения Нового года образовались большие пробки
16:02
  1049

Авторские колонки

Фото автора
Лана Миронова
журналист
Девять с половиной недель: история жёсткого эксперимента без налёта эротики
  8452
Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  16447
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагруппа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo