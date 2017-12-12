УМВД: сбитый автобусом в Славском районе мужчина погиб
В Славском районе пассажирский автобус сбил пешехода, мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По уточнённым данным, авария произошла на автодороге Славск — Ясное — Мысовка. За рулём автобуса был 46-летний водитель. Пешеход неожиданно вышел на середину проезжей части. На его верхней одежде не было световозвращающих элементов. В результате ДТП 56-летний мужчина умер на месте.
По словам очевидца ДТП, автобус упал на бок и его двери оказались заблокированы. Их пришлось раздвигать, чтобы пассажиры смогли выбраться из транспортного средства.
ДТП случилось в 21:15 на ул. Московской. В момент аварии в автобусе находились пассажиры.
Выбраться из салона им помогли очевидцы происшествия.