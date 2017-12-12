УМВД: сбитый автобусом в Славском районе мужчина погиб

В Славском районе пассажирский автобус сбил пешехода, мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По уточнённым данным, авария произошла на автодороге Славск — Ясное — Мысовка. За рулём автобуса был 46-летний водитель. Пешеход неожиданно вышел на середину проезжей части. На его верхней одежде не было световозвращающих элементов. В результате ДТП 56-летний мужчина умер на месте.