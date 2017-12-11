Калининградская полиция нашла водителя, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

В Калининграде полиция нашла водителя, который 8 декабря сбил 15-летнего подростка на улице Серпуховской и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном перекрёстке, напомнили в полиции. Водитель неустановленного на тот момент автомобиля сбил подростка, затем отвёз пострадавшего в больницу, а сам уехал. Мужчина не уведомил о происшествии ни полицию, ни какие-либо другие экстренные службы.

В результате розыскных действий водитель был найден. Мужчина 1976 года рождения во всём сознался. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

Автолюбителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок до полутора лет. Либо его могут взять под арест на 15 суток. Кроме того, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в полиции.