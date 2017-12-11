Посетитель Куршской косы отсудил более 30 тыс. рублей за нападение собаки

Посетитель национального парка "Куршская коса" отсудил компенсацию за нападение собаки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Мужчина рассказал, что в августе вместе с женой и друзьями приехал на Куршскую косу. Он припарковал автомобиль на стоянке, и компания отправилась на отдых. Когда мужчина вернулся к машине, его укусила собака. Животное было без намордника и поводка. Хозяин стаффордширского терьера отдыхал неподалёку в беседке.

Обращаясь в суд, пострадавший пояснил, что ему был нанесён моральный вред, а также ему пришлось покупать лекарства для лечения. Хозяин собаки просил суд отказать в удовлетворении иска, а также указал, что пострадавшему не следовало близко подходить к столу, где он отдыхал.

Суд посчитал, что владелец животного должен нести ответственность за вред, причинённый калининградцу. В пользу пострадавшего суд взыскал расходы на медикаменты — 234,7 рублей, на проведение судебно-медицинской экспертизы — 1240 рублей, компенсацию морального вреда — 30 000 рублей.