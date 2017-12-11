Прокуратура: 61-летний житель Багратионовского района женился на 91-летней калининградке ради трёхкомнатной квартиры

Прокурор Багратионовского района требует в судебном порядке признать брак, заключённый ради квартиры, фиктивным. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



61-летний житель Багратионовского района в июне 2017 года заключил брак с одинокой 91-летней жительницей Калининграда. Мужчина давно был знаком с ней, так как являлся другом её умершего сына. Женщина состоит на учёте в диспансерном отделении психиатрической больницы.



По сообщению ведомства, намерений создать семью с пожилой женщиной у него не было. Мужчина по-прежнему живёт вместе с бывшей женой в доме в одном из посёлков Багратионовского района. Как выяснилось, целью заключения фиктивного брака явилось желание получить трёхкомнатную квартиру в Калининграде, в которой проживает пожилая женщина.

В связи с установленными обстоятельствами прокурор Багратионовского района направил в суд исковое заявление о признании заключённого брака недействительным со дня его заключения.