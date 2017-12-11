В Черняховске неизвестные обокрали квартиру судьи

В Черняховске неизвестные залезли в дом судьи и украли ценные вещи. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.



Инцидент произошёл 5 декабря. Судья Черняховского городского суда обратилась в полицию. Женщина сообщила, что утром неизвестный залез через окно в её квартиру и украл 70 евро, 700 злотых, золотую цепочку и серебряные серьги. Ущерб составил 90 000 рублей.



Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ст. 158 ("Кража"). Подозреваемого пока не задержали.