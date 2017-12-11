Калининградцу грозит уголовная ответственность за оскорбление польского пограничника в Голдапе



На пограничном переходе в Голдапе калининградец оскорбил офицера пограничной охраны. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного отдела

7 декабря водитель грузового автомобиля Volkswagen приехал на пограничный переход Гусев — Голдап, чтобы въехать в Польшу. Во время проверки офицером технического состояния машины 25-летний калининградец стал кричать и ругаться. На просьбу диспетчера успокоиться мужчина отреагировал агрессивно и стал употреблять ненормативную лексику.



Теперь мужчине грозит штраф, арест или лишение свободы до одного года.



"Это не первый случай такого поведения путешественников. Недавно районным судом в Бартошице было вынесение решение о штрафе в 7500 злотых мужчине, который также оскорбил офицера, служащего на пограничном переходе в Безледах", — пояснили в ведомстве.