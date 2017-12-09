В Курской области в ДТП три человека сгорели в машине, ещё двое попали под бетонную плиту

В Курской области в ДТП три человека сгорели заживо в автомобиле, ещё двое были раздавлены бетонной плитой. Об этом пишет Life

Автомобиль Mitsubishi протаранил автобусную остановку и загорелся. От удара из машины через лобовое стекло вылетели два человека, на них обрушилась бетонная плита и задавила насмерть. Ещё трое пассажиров легковушки сгорели заживо, не сумев выбраться из салона, сообщает источник.

ДТП произошло в населённом пункте Скородное Большесолдатского района. На автобусной остановке, в которую врезалась машина, в момент ЧП людей не было.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.