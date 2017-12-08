В Калининграде осудили бывшего пристава, пытавшегося присвоить Mercedes умершего должника

Московский районный суд признал бывшего пристава-исполнителя виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.



В 2016 году мужчина, проработавший в управлении девять месяцев, используя свои должностные полномочия, собирался забрать себе Mercedes S320L, принадлежащий должнику, умершему в 2014 году.



Суд признал 32-летнего бывшего сотрудника виновным в покушении на мошенничество, совершённом лицом с использованием своего служебного положения. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года.

Также на него возложили обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осуждённого. Приговор суда вступил в законную силу.