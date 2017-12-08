Кондуктор, получившая травму в автобусе, отсудила 100 тыс. рублей

Суд взыскал компенсацию в пользу кондуктора, получившего травму на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Женщина пояснила, что весной 2017 года она была на своём рабочем месте в салоне автобуса. На пересечении ул. Батальной и Судостроительной водитель пытался избежать столкновения с автомобилем и резко затормозил. Женщина упала и получила различные травмы средней тяжести.

Кондуктор обратилась в суд, указав, что ей был причинён моральный вред. Районный суд решил взыскать с транспортного предприятия в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда — 100 000 рублей, а также расходы на оплату юридических услуг.