В Калининграде комбикормовый завод задолжал работникам более 11 млн рублей

В Калининграде комбикормовый завод задолжал 261 работнику более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.



В апреле 2017 года судебные приставы вернули 94 бывшим сотрудникам ООО "БалтАгроКорм" задолженность по заработной плате в размере 5 млн 853 тыс. рублей. Как оказалось позже, это не все долги по зарплате.



Через некоторое время к судебным приставам поступило ещё 167 исполнительных документов о взыскании с ООО "БалтАгроКорм" задолженности по зарплате в размере 11 млн 797 тыс. рублей.



Счета должника арестовали, но денег на них не было. Поэтому в счёт погашения долга заводу пришлось продать зерно. Но денег, вырученных от реализации арестованного имущества, для погашения заработной платы в полном объёме оказалось недостаточно.



"В связи с чем приставы совместно с представителями должника выработали решение о передаче залоговой техники должника в аренду и обращении взыскания на денежные средства, полученные по договору аренды по исполнительным производствам", — пояснили в ведомстве.



Весь долг был передан бывшим сотрудникам.