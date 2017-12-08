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Главная Новости Происшествия

В Калининграде комбикормовый завод задолжал работникам более 11 млн рублей

09:30
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В Калининграде комбикормовый завод задолжал 261 работнику более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
 
В апреле 2017 года судебные приставы вернули 94 бывшим сотрудникам ООО "БалтАгроКорм" задолженность по заработной плате в размере 5 млн 853 тыс. рублей. Как оказалось позже, это не все долги по зарплате.
 
Через некоторое время к судебным приставам поступило ещё 167 исполнительных документов о взыскании с ООО "БалтАгроКорм" задолженности по зарплате в размере 11 млн 797 тыс. рублей.
 
Счета должника арестовали, но денег на них не было. Поэтому в счёт погашения долга заводу пришлось продать зерно. Но денег, вырученных от реализации арестованного имущества, для погашения заработной платы в полном объёме оказалось недостаточно.
 
"В связи с чем приставы совместно с представителями должника выработали решение о передаче залоговой техники должника в аренду и обращении взыскания на денежные средства, полученные по договору аренды по исполнительным производствам", — пояснили в ведомстве.
 
Весь долг был передан бывшим сотрудникам. 
 

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