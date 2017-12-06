В Советске полиция задержала грабителя, отобравшего у почтальона деньги пенсионеров

В Советске полиция по горячим следам задержала злоумышленника, ограбившего женщину почтальона, разносившую пенсии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Грабитель напал на 62-летнюю сотрудницу почты и отнял 77850 рублей, которые предназначались пенсионерам. По предварительным данным, злоумышленники выследил потерпевшую, когда та разносила пенсии в многоквартирном доме. Он подкараулил её в одном из подъездов, вырвал из рук сумку с деньгами и письмами и убежал. При этом от толчка женщина упала и получила серьёзные травмы, уточнили в полиции.

Преступника задержали с поличным. Им оказался 23-летний житель Советска, ранее судимый за грабёж и кражу. Как выяснилось, мужчина находился в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён в изолятор временного содержания. За грабёж с применением насилия ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.