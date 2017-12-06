На ул. Фрунзе микроавтобус сбил пьяного пешехода

Во вторник, 5 декабря, в Калининграде на ул. Фрунзе Mercedes сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 8:20. Микроавтобус Mercedes Sprinter, за рулём которого находился 46-летний водитель, ехал по ул. Фрунзе. Иномарка наехала на мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщил Клопс.Ru очевидец происшествия, мужчина неожиданно сошёл с тротуара и врезался головой в машину.

"Мужчина был пьян, он неожиданно начал движение — может, оступился с тротуара — и врезался головой прямо в бок автомобиля", — рассказал очевидец.

38-летнего пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения отвезли в БСМП. У него сотрясение головного мозга и ушибы лица.