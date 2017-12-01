Жительница Черняховска пытается отсудить у УК более миллиона рублей за перелом бедра

В Черняховский городской суд обратилась женщина, получившая травму у подъезда своего дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Она просит взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда. Жительница Черняховска сообщила, что в январе 2017 года вечером она вместе с мужем возвращалась домой. Когда она подходила к подъезду, то поскользнулась и упала. Муж отвез её в больницу, где ей диагностировали перелом бедренной кости.

Женщина полагает, что получила травму по вине управляющей компании, работники которой не расчистили и не обработали дорогу около подъезда. Пострадавшая просит взыскать расходы на лечение и компенсацию морального вреда — всего более миллиона рублей.