Появилось видео задержания напавшего с ножом на мужчину в садовом обществе на ул. Радужной
37-летнему мужчине, которого нашли с ножевым ранением на ул. Радужной, оказали первую помощь полицейские. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники Максим Маркичев, Александр Жендецкий и Максим Босенко обнаружили истекавшего кровью мужчину, вызвали бригаду скорой помощи и сами оказали мужчине первую помощь. Лейтенант Маркичев остановил кровотечение, зажав рану марлей. Пострадавший даже не мог говорить из-за серьёзного ранения в шею. Мужчину госпитализировали в областную больницу с колото-резаными ранами нижней челюсти и грудной клетки. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.
Днём в полицию поступило сообщение от местных жителей, что на ул. Радужной лежит мужчина с ножевыми ранениями
. Сотрудники ППС прибыли на место. Они выяснили, что пострадавший выпивал со своим знакомым и подругой в садовом домике на территории гаражного общества. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности.
Видео: пресс-служба регионального УМВД