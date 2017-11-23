Появилось видео задержания напавшего с ножом на мужчину в садовом обществе на ул. Радужной

37-летнему мужчине, которого нашли с ножевым ранением на ул. Радужной, оказали первую помощь полицейские. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Максим Маркичев, Александр Жендецкий и Максим Босенко обнаружили истекавшего кровью мужчину, вызвали бригаду скорой помощи и сами оказали мужчине первую помощь. Лейтенант Маркичев остановил кровотечение, зажав рану марлей. Пострадавший даже не мог говорить из-за серьёзного ранения в шею. Мужчину госпитализировали в областную больницу с колото-резаными ранами нижней челюсти и грудной клетки. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.