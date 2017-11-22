На ул. Радужной прохожие нашли истекающего кровью мужчину

В среду, 22 ноября, на ул. Радужной прохожие обнаружили истекающего кровью мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Днём в полицию поступило сообщение от местных жителей, что на ул. Радужной лежит мужчина с ножевыми ранениями. Сотрудники ППС прибыли на место. Они выяснили, что пострадавший выпивал со своим знакомым и подругой в садовом домике на территории гаражного общества. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности.



31-летний житель Багратионовска взял нож и ударил им приятеля в грудь и шею. Раненый мужчина убежал, он хотел добраться до участкового опорного пункта, но упал без сознания от обильной кровопотери. Его нашли жители района и вызвали медиков.



В настоящее время здоровью пострадавшего ничто не угрожает. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении в отношении 31-летнего мужчины, ведущего асоциальный образ жизни, уголовного дела.