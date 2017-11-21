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Главная Новости Происшествия

"Пролетел десять метров": на Б. Окружной сбили мужчину на пешеходном переходе

Автор: Ольга Запивалова
11:18
  3267
Во вторник, 21 ноября, в Калининграде на Большой Окружной сбили мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом Клопс.Ru рассказала свидетельница ДТП Елена Лубнина.
 
Женщина живёт в СНТ "40 лет Победы". Авария произошла на первом большом пешеходном переходе, который находится примерно в 400 метрах от съезда на Советский проспект. Около 6:30 утра Елена шла на работу и увидела, как мужчина переходит проезжую часть.
 
"Он дошёл почти до середины дороги и остановился, чтобы пропустить большую машину, которая ехала справа. В это время по его полосе двигался автомобиль Audi со стороны Советского проспекта. Его водитель, вероятно, подумал, что человек пойдёт дальше, и даже не снизил скорость. Он сбил его левым крылом. Удар был такой силы, что мужчина подлетел вверх и упал где-то в десяти метрах. Я подбежала к нему, думала, он житель нашего общества, но не узнала. У него было разбито всё лицо, он, видно, получил очень серьёзные травмы", — говорит Елена Лубнина.
 
По словам женщины, этот человек не первый, кто попал под колёса авто на этом пешеходном переходе. Недавно здесь установили знак "40", но водители его игнорируют, никто даже не притормаживает. К тому же этот знак не видно в темноте.
 
"Здесь нет освещения. Мы жаловались в мэрию. Ярошук пообещал нам поставить дополнительную светоточку, но какую дополнительную, когда здесь нет ни одного фонаря? Нас давят, как клопов. Сколько ещё нужно сбить человек, чтобы чиновники озаботились безопасностью людей на этом участке?" — возмущается женщина.
 
После сегодняшней аварии Елена вместе с другими жителями СНТ намерена писать обращение в администрацию президента.
 
По данным источника в экстренных службах региона, пострадавшего пешехода доставили в БСМП с тяжёлыми травмами. По словам некоторых свидетелей ДТП, за рулём иномарки, сбившей мужчину, сидел военнослужащий. 
 
В пресс-службе УМВД по Калининградской области пообещали сообщить о подробностях ДТП позднее.
 

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