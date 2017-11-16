Калининградец пытался провезти в область под капотом Audi запрещённый табак снюс

Калининградец пытался провезти в легковом автомобиле запрещённый на территории РФ табак снюс. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.



Мужчина возвращался из Польши в Калининград. На таможенном посту в Багратионовске сотрудники ведомства обнаружили под капотом Audi банки. Их водитель спрятал под фильтром. Таможенники достали оттуда 387 банок в упаковках с маркировкой "extreme white portion dry ODEN′S, made in Sweden cold dry". В них был некурительный табак снюс.



Калининградец пояснил, что спрятал контейнеры потому, что знал о запрете продажи их в России и Польше. Товар изъяли и отправили на экспертизу. Против нарушителя возбудили дело об административном правонарушении.