Вынесли приговор жителю Светлого, расчленившему сожительницу
Осуждён житель Светлого, который убил и расчленил сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.
В среду, 15 ноября, состоялось судебное заседание, на котором 54-летнему мужчине вынесли приговор по делу об убийстве. Он полностью признал свою вину. Его осудили по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и приговорили к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также в пользу дочери погибшей мужчина должен будет заплатить 1 000 000 рублей.
54-летний житель Светлого выпивал в своей квартире со знакомой женщиной. Затем между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина проводом задушил знакомую. После убийства обвиняемый положил тело в ванную
, где спустя трое суток расчленил его. Затем руки, ноги и голову мужчина выбросил в судоходный канал
, а остальные части тела — в мусорные баки в разных частях Светлого.
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