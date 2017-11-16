Вынесли приговор жителю Светлого, расчленившему сожительницу

Осуждён житель Светлого, который убил и расчленил сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.



В среду, 15 ноября, состоялось судебное заседание, на котором 54-летнему мужчине вынесли приговор по делу об убийстве. Он полностью признал свою вину. Его осудили по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и приговорили к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также в пользу дочери погибшей мужчина должен будет заплатить 1 000 000 рублей.