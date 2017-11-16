+8 °C
днем
+4 °C
ночью
16 ноября 2017 г. 13:55
77 386 пользователей
за 24 часа на сайте
59.88 -0.33
Курс ММВБ на 16 ноября 2017, 13:00
70.51 -0.54
Курс ММВБ на 16 ноября 2017, 13:00
16.67 +0.12
Курс ЦБ на 17 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Вынесли приговор жителю Светлого, расчленившему сожительницу

12:53
  960
Осуждён житель Светлого, который убил и расчленил сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Светловского городского суда.

В среду, 15 ноября, состоялось судебное заседание, на котором 54-летнему мужчине вынесли приговор по делу об убийстве. Он полностью признал свою вину. Его осудили по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и приговорили к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также  в пользу дочери погибшей мужчина должен будет заплатить 1 000 000 рублей.

54-летний житель Светлого выпивал в своей квартире со знакомой женщиной. Затем между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина проводом задушил знакомую. После убийства обвиняемый положил тело в ванную, где спустя трое суток расчленил его. Затем руки, ноги и голову мужчина выбросил в судоходный канал, а остальные части тела — в мусорные баки в разных частях Светлого.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Обнаружение расчленённого тела женщины в канале в Светлом в августе 2017»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1113

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

Новости по теме Обнаружение расчленённого тела женщины в канале в Светлом в августе 2017

Фото новости
Уголовное дело против мужчины, расчленившего в Светлом сожительницу, передали в суд
02.11.1716:39
  3844
Фото новости
"Вежливый и общительный электрик": соседи рассказали про подозреваемого в убийстве женщины в Светлом
24.08.1711:11
  4829
Фото новости
Подозреваемого в расчленении жительницы Светлого взяли под стражу
17.08.1716:31
  7947

Главные темы дня

Сотрудница Калининградского зоопарка, на которую напал тигр, впервые рассказала о ЧП
15 ноября 201711:36
  21145
Сотрудница Калининградского зоопарка, на которую напал тигр, впервые рассказала о ЧП
"Сбил пешехода, схватил его телефон и дал по газам": очевидец рассказал о ДТП на ул. Невского
Фото горячей новости
12:03
  3394
Кудрин: У правительства не осталось денег на выплату пенсий
Фото горячей новости
11:27
  3314
Как встретишь: несколько необычных идей для встречи нового, 2018-го, года
Фото горячей новости
09:00
  1337
Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года
Фото горячей новости
07:03
  2602

Лента новостей

Картинка
В Черняховском районе Dodge вылетел в кювет, есть пострадавшие
13:50
  1
Картинка
Власти Советска выделяют волонтёрам землю под приют для бездомных собак
13:47
  67
Картинка
Одного взгляда достаточно: в новый икстрим* невозможно не влюбиться
13:30
  81  
Картинка
В России резко упали цены на iPhone 8 Plus
13:17
  600

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  12162
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9461
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo