Советчанка отсудила у УК более 200 тыс. за потоп в квартире

Суд обязал управляющую компанию возместить ущерб, причинённый собственнику квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.



Летом 2017 года квартиру местной жительницы залило из-за засора канализационного стояка. Из-за этого в квартире повредились отделка полов и стен, оборудование электросети, а также испортилось другое имущество.



Женщина обратилась в суд с иском на управляющую компанию. Выяснилось, что причина засора — попадание в канализационный стояк посторонних предметов, бытовых отходов и мусора.

Поскольку управляющая компания не предоставила доказательств, что залив квартиры случился по вине собственника, суд взыскал с ООО "Центр обслуживания жилищно-коммунального хозяйства" материальный ущерб, компенсацию морального вреда, штраф и другие расходы. Всего — 207 755 рублей.