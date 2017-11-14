Полиция: с начала года в Калининградской области насмерть сбили 34 пешехода

С начала года в Калининградской области под колёсами машин погибли 34 пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, за 10 месяцев 2017 года ДТП с участием пешеходов в среднем по региону составили 35% от всех дорожно-транспортных происшествий. Всего зарегистрировано 357 таких аварий.

210 наездов на пешеходов произошли по вине водителей. Причиной 111 стали нарушения правил проезда переходов.