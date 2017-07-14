"Больше так не буду": в Калининграде пешеходы-нарушители письменно пообещали не рисковать жизнью (видео)

В четверг, 13 июля, калининградцы и туристы, переходившие дорогу в неположенных местах, дали расписки в том, что больше не будут нарушать правила дорожного движения. Необычную акцию "Пешеход — на переход" провели региональная ГИБДД и Клопс.Ru.

В два часа дня мы приехали на улицу Багратиона и выбрали в качестве наблюдательного пункта тротуар напротив мини-рынка. С собой прихватили памятки для пешеходов и чистые листы бумаги.

Инспектор Владимир Секретарь останавливал нарушителей, а мы предлагали им дать письменное обещание не переходить дорогу не по правилам. За 40 минут набралось больше десяти человек, бежавших через улицу, не обращая внимания на машины. Были среди них не только горожане, но и туристы из Москвы и Киргизии.

Каждый оставил нам расписку и получил памятку от Клопс.Ru и светоотражатели от ГИБДД.

"Раскаиваюсь в содеянном. Обязуюсь больше не повторять", — написала 35-летняя калининградка. "Обязуюсь не нарушать, переходить на переходах или ездить на машине", — пообещала 45-летняя горожанка. "Обязуюсь в будущем не подвергать свою жизнь опасности на дорогах", — отметил 40-летний мужчина.

Согласно статистике, на региональных дорогах с начала года сбили 195 пешеходов. Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 10 тысяч человек за переход проезжей части в неположенном месте. Это почти на 20% больше прошлогодних показателей.