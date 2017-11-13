Почтальон, защитившая сумку с пенсиями от грабительницы с молотком, до сих пор находится в больнице

Почтальон, на которую напала женщина с кухонным молотком в Черняховске 3 ноября, до сих пор находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГУП "Почта России".



В настоящее время почтальон находится в больнице под наблюдением врачей. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.



"Руководством калининградского филиала "Почты России" и Черняховского почтамта принято решение о поощрении сотрудницы за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей", — пояснила руководитель пресс-службы Татьяна Бекенова.



Сотрудники филиала подали заявление в правоохранительные органы. Устанавливаются все детали произошедшего. Пока нападавшая женщина, которая скрылась с места преступления, не задержана.

