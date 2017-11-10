В Черняховске почтальон спасла сумку с пенсиями от грабительницы, напавшей с кухонным молотком

В Черняховске напали на 29-летнюю сотрудницу "Почты России", разносившую пенсии, и избили её в подъезде молотком для отбивания мяса. Об этом Клопс.Ru рассказала подруга пострадавшей Елены (имя изменено).

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 3 ноября, однако известно о нём стало только сейчас. "В тот день около полудня она разносила пенсии по установленному маршруту. В доме на Четвёртом переулке Победы она обошла семь квартир, но у неё оставалась значительная часть суммы, — сообщила подруга пострадавшей. — Как рассказала мне Лена, на ней была поясная сумка, в которой лежали деньги, и ещё почтовая сумка на плече. Когда она уже собиралась выходить из подъезда, в маленьком тёмном предбаннике на неё напали сзади. Это была женщина, лицо у неё было закрыто. Она несколько раз сильно ударила Лену по голове металлическим молотком для отбивания мяса. Лена упала, подмяв под себя почтовую сумку. Девушка начала добивать её, нанося удары хаотично — по лицу, рукам, ногам. Лена кричала, вцепилась в сумку и, как могла, отбивалась. Примерно через две минуты из квартир на крик выбежали люди и спугнули нападавшую, она убежала", — рассказала девушка.



Жильцы подъезда вызвали медиков и полицию, а также сами оказали пострадавшей первую медицинскую помощь. У Елены была серьёзно разбита голова, началось сильное кровотечение. Жильцы обработали пострадавшей раны.



Несмотря на травмы, девушка-почтальон сумела удержать сумку и сохранить государственные деньги. Её доставили в Черняховскую больницу с сотрясением мозга, многочисленными ссадинами и гематомами головы, лица и конечностей. По словам Дарьи, по стечению обстоятельств, за два дня до инцидента Елена решила увольняться с работы.



"Она подала заявление и фактически дорабатывала положенный срок. Её не устраивала зарплата — 6000 рублей в месяц. Да и опасно это было, что и подтвердилось. Лена говорит, что за эту неделю ей позвонили только её непосредственный руководитель почтового отделения №2 г. Черняховска и сотрудники охраны труда. Больше внимания к проблеме и к её здоровью никто не проявил", — говорит Дарья.



Как рассказала девушка, полиция опросила жителей подъезда и близлежащих домов. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.



Получить комментарии в черняховском отделении "Почти России" оперативно не удалось. В УМВД по Калининградской области пояснили, что личность предполагаемой злоумышленницы установлена, проверка по факту произошедшего продолжается.