Против мужчины, выстрелившего на ул. Артиллерийской в толпу людей, возбудили второе уголовное дело

Против 34-летнего мужчины, выстрелившего в 18-летнего молодого человека, пытавшегося разнять дерущихся на ул. Артиллерийской, возбудили второе уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29 октября возле одного из магазинов между несколькими мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. В тот момент, когда 18-летний парень пытался разнять дерущихся, подошёл незнакомец и несколько раз выстрелил в участников потасовки, после чего скрылся. В результате огнестрельное ранение получил 18-летний молодой человек. Позже в полицию обратился ещё один участник конфликта. Он тоже пострадал от выстрелов. У 23-летнего калининградца непроникающее огнестрельное ранение.

В отношении 34-летнего подозреваемого возбудили два уголовных дела по ст. 115 ч. 2 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия").

