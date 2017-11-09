"Несостоявшаяся революция": калининградские силовики обнаружили в Telegram экстремистов, готовивших переворот

В Калининградской области правоохранители задержали группу экстремистов, которые готовили захват власти. Об этом Клопс.Ru стало известно из собственных источников в силовых структурах региона.

Деятельность группы пресекли в начале ноября. Речь идёт о движении "Артподготовка" (запрещена в РФ — прим. ред.). Оперативники обнаружили в мессенджере Telegram группу "Революция — Калининград". Её администратор призывал к террористической деятельности в Калининграде и других городах РФ.

У активистов сообщества провели обыски, в ходе которых изъяли маски, газовые баллончики и инструкции по противодействию полиции. У экстремистов также нашли агитационные материалы с призывами к терроризму. Помимо этого, один из участников калининградской ячейки планировал перевести крупную сумму денег своим московским соратникам.

В отношении администратора группы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Она влечёт наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до семи лет.