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Главная Новости Происшествия

На месте обрушения жилого дома в Ижевске найдены два тела

15:58
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В Ижевске на месте частичного обрушения жилой девятиэтажки найдены тела двух погибших. Об этом сообщает "Интерфакс".

Разбор завалов продолжается. На месте трагедии работает беспилотник МЧС.
 
По сообщению ТАСС, жильцы дома эвакуированы. Развёрнут пункт обогрева и оказания первой помощи.
 

Напомним, стена панельного дома обрушилась на ул. Удмуртской в Ижевске вечером 9 ноября. Сообщается, что причиной обрушения, предположительно, стал взрыв газа. 

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