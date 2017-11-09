На месте обрушения жилого дома в Ижевске найдены два тела
В Ижевске на месте частичного обрушения жилой девятиэтажки найдены тела двух погибших. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
Разбор завалов продолжается. На месте трагедии работает беспилотник МЧС.
По сообщению ТАСС
, жильцы дома эвакуированы. Развёрнут пункт обогрева и оказания первой помощи.
Напомним, стена панельного дома обрушилась
на ул. Удмуртской в Ижевске вечером 9 ноября. Сообщается, что причиной обрушения, предположительно, стал взрыв газа.