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В Балтийске осудили 28-летнего мужчину, который зарезал приятеля из-за жалобы знакомой

Автор: Ольга Запивалова
15:48
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В четверг, 9 ноября, Балтийский городской суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, который зарезал своего приятеля после жалобы общей знакомой. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.
 
Убийство произошло 4 июня 2017 года на заброшенной даче в одном из садовых обществ Балтийска во время совместного застолья Владимира К., Сергея М. и подруги последнего. В СУ СК по Калининградской области рассказали, что любовница Сергея пожаловалась на избиения и оскорбления с его стороны. 
 
Между мужчинами вспыхнула ссора, и они вышли на улицу. Владимир несколько раз ударил Сергея ножом в живот и грудь. Потом он избил ногами уже лежавшего на земле и неспособного сопротивляться пострадавшего. 
 
На следующий день сожительница убитого узнала о произошедшем и сообщила в полицию. Злоумышленника задержали, когда он прятался от оперативников в лесу. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство").
 
В ходе предварительного следствия калининградец в полном объёме признал вину и на месте показал, как совершил убийство. Психиатрическая судебная экспертиза признала его вменяемым и способным руководить своими действиями. Следствие установило, что подозреваемый имеет непогашенную судимость за кражу, а в 2007 году был осуждён за убийство знакомой.
 
Суд признал калининградца виновным в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы и ограничения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. 
 

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