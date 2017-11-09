В Балтийске осудили 28-летнего мужчину, который зарезал приятеля из-за жалобы знакомой

В четверг, 9 ноября, Балтийский городской суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, который зарезал своего приятеля после жалобы общей знакомой. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.

Убийство произошло 4 июня 2017 года на заброшенной даче в одном из садовых обществ Балтийска во время совместного застолья Владимира К., Сергея М. и подруги последнего. В СУ СК по Калининградской области рассказали, что любовница Сергея пожаловалась на избиения и оскорбления с его стороны.

Между мужчинами вспыхнула ссора, и они вышли на улицу. Владимир несколько раз ударил Сергея ножом в живот и грудь. Потом он избил ногами уже лежавшего на земле и неспособного сопротивляться пострадавшего.

На следующий день сожительница убитого узнала о произошедшем и сообщила в полицию. Злоумышленника задержали, когда он прятался от оперативников в лесу. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Умышленное убийство").

В ходе предварительного следствия калининградец в полном объёме признал вину и на месте показал, как совершил убийство. Психиатрическая судебная экспертиза признала его вменяемым и способным руководить своими действиями. Следствие установило, что подозреваемый имеет непогашенную судимость за кражу, а в 2007 году был осуждён за убийство знакомой.

Суд признал калининградца виновным в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы и ограничения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.