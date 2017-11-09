Калининградку оштрафовали на 15 тысяч за ложное обвинение знакомого в насилии

Калининградка, которая оговорила знакомого, заплатит штраф в размере 15 тыс. рублей. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

По данным следствия, в сентябре 36-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что её 22-летний знакомый совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Проверка не нашла подтверждения её словам. Уголовное дело не возбудили в связи с отсутствием в действиях мужчины состава преступления. Позже женщина призналась, что оговорила знакомого.

"После опровержения следствием её доводов женщина призналась, что оговорила своего знакомого, интимная близость между ними состоялась по обоюдному согласию в состоянии алкогольного опьянения. Затем по пути следования домой на неё было совершено нападение неустановленным лицом, которое похитило у неё мобильный телефон. Решив, что нападавшим является её знакомый, женщина от обиды на него, помимо заявления о хищении телефона, сообщила в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о половом насилии", — говорится в сообщении ведомства.

Калининградку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления"). Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства — признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, наличие на иждивении двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Женщина заплатит 15 тыс. рублей.