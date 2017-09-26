Против калининградки возбудили уголовное дело за ложный донос об изнасиловании

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



20 сентября 36-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы совершении в отношении неё насильственных действий сексуального характера 22-летним калининградцем. В результате проверки выяснилось, что женщина обманула следователей.



Она призналась, что оговорила своего знакомого. Интимная близость между ними состоялась по обоюдному согласию в состоянии алкогольного опьянения. Затем, когда она шла домой, на неё напал неизвестный мужчина и украл телефон. Решив, что это был её знакомый, женщина от обиды на него, помимо заявления о хищении телефона, сообщила в правоохранительные органы о якобы половом насилии.



Против калининградки возбудили уголовное дело по ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.