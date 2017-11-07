Мужчина, пропавший в Гусеве, найден мёртвым

Владимир Половко из Гусева, пропавший несколько дней назад в Гусеве, найден мёртвым во вторник, 7 ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили земляки погибшего, лично знакомые с ним и его семьёй.

По словам свидетелей, тело мужчины обнаружил случайный прохожий неподалёку от дома, где он проживал. По некоторым признакам, предположительно, смерть наступила не от естественных причин, утверждают очевидцы.