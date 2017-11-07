Мужчина, пропавший в Гусеве, найден мёртвым
Владимир Половко из Гусева, пропавший несколько дней назад в Гусеве, найден мёртвым во вторник, 7 ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили земляки погибшего, лично знакомые с ним и его семьёй.
По словам свидетелей, тело мужчины обнаружил случайный прохожий неподалёку от дома, где он проживал. По некоторым признакам, предположительно, смерть наступила не от естественных причин, утверждают очевидцы.
В управлении СКР по Калининградской области подтвердили, что в трупе, найденном на улице Московской в г.Гусеве, действительно опознан пропавший
в воскресенье, 5 ноября Владимир Половк. Обстоятельства смерти 56-летнего мужчины не комментируются. Для установления истинной картины произошедшего будет назначена экспертиза, уточнили в пресс-службе ведомства.