В Гусеве пропал 56-летний мужчина

В Гусеве разыскивают 56-летнего мужчину, который 5 ноября вышел из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Полиция предпринимает меры, чтобы установить местонахождение Владимира Николаевича Половко 1961 года рождения. Житель Гусева ушёл из дома в воскресенье, на связь с родственниками не выходит, уточнили в пресс-службе.

Приметы пропавшего: на вид около 60 лет, рост 170 см, худощавый, голубые глаза, волосы седые, на лбу залысина. Особая примета – на левом предплечье татуированное изображение корабля. Был одет: куртка демисезонная зелёная, синие спортивные брюки с белыми лампасами, рубашка серая в клетку, чёрные туфли.

По сообщению родственников, Владимир Половко страдает эпилепсией.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Половко, сообщить об этом по телефонам 02, 102, 552-605, 8(40143)3-24-10.