+8 °C
днем
+3 °C
ночью
07 ноября 2017 г. 22:56
69 159 пользователей
за 24 часа на сайте
59.38 +0.3
Курс ММВБ на 07 ноября 2017, 22:00
68.77 +0.17
Курс ММВБ на 07 ноября 2017, 22:00
15.98 +0.07
Курс ЦБ на 08 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Пожилую калининградку, которую двое суток искали родные, нашли мёртвой возле кладбища

Автор: Ольга Запивалова
15:42
  10255
Во вторник, 7 ноября, 61-летнюю жительницу Калининграда, которая ушла из дома в воскресенье и пропала без вести, нашли мёртвой. Об этом Клопс.Ru сообщил координатор Общества добровольцев поиска пропавших людей в Калининграде Александр Носовский.
 
Волонтёрам позвонила знакомая семьи и сообщила, что тело пропавшей Людмилы Романовой обнаружили сами родственники. На следующий день после исчезновения женщины они поехали на кладбище в пос. Космодемьянского, где похоронен их близкий человек, и увидели, что могила убрана.

"Побывать там и прибраться на могиле больше никто не мог, кроме Людмилы, поэтому родственники своими силами решили поискать женщину в районе кладбища. К сожалению, они обнаружили её погибшей", — рассказал Александр.

В региональном СКР пообещали прокомментировать информацию позднее.

Родственники объявили в розыск 61-летнюю Людмилу Романову 5 ноября 2017 года. Пенсионерка ушла из дома примерно с 13:00 до 15:00. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Поиграть в советскую эпоху": кто и зачем в Калининграде воссоздает атмосферу периода СССР
17:13
  9818
"Поиграть в советскую эпоху": кто и зачем в Калининграде воссоздает атмосферу периода СССР
В Калининградской области мужчина пытал сожительницу электротоком
Фото горячей новости
19:36
  2665
Пожилую калининградку, которую двое суток искали родные, нашли мёртвой возле кладбища
Фото горячей новости
15:42
  10255
Комфортная жизнь в Калининграде и области: что предлагают городские застройщики
Фото горячей новости
15:30
  4495
"Прилегла и не смогла встать": в гданьском зоопарке два пожарных отряда поднимали слониху
Фото горячей новости
15:08
  4720

Лента новостей

Картинка
Мужчина, пропавший в Гусеве, найден мёртвым
22:47
  1
Картинка
Автоэксперты поддержали идею об ограничении использования "мигалок"
22:00
  349
Картинка
Депутатов Госдумы попросили защитить почтальонов законом
21:09
  479
Картинка
Калининградские чиновники вычисляют вандалов по видеозаписям в YouTube
20:23
  1174

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  10265
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  8033
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo