Пожилую калининградку, которую двое суток искали родные, нашли мёртвой возле кладбища

Во вторник, 7 ноября, 61-летнюю жительницу Калининграда, которая ушла из дома в воскресенье и пропала без вести, нашли мёртвой. Об этом Клопс.Ru сообщил координатор Общества добровольцев поиска пропавших людей в Калининграде Александр Носовский.

Волонтёрам позвонила знакомая семьи и сообщила, что тело пропавшей Людмилы Романовой обнаружили сами родственники. На следующий день после исчезновения женщины они поехали на кладбище в пос. Космодемьянского, где похоронен их близкий человек, и увидели, что могила убрана.



"Побывать там и прибраться на могиле больше никто не мог, кроме Людмилы, поэтому родственники своими силами решили поискать женщину в районе кладбища. К сожалению, они обнаружили её погибшей", — рассказал Александр.



В региональном СКР пообещали прокомментировать информацию позднее.