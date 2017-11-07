В Калининграде ищут пропавшую женщину, нуждающуюся в медпомощи

В Калининграде ищут 61-летнюю Людмилу Романову. Об этом сообщают волонтёры в группе "Поиск пропавших людей Калининград" в "ВКонтакте".

Женщина вышла из дома по ул. Камская, 20 в воскресенье, 5 ноября, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.



На вид Людмиле 60-65 лет, рост 160 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза серые. Она была одета в чёрные брюки, чёрные сапоги, сверху был предположительно чёрный плащ.

Волонтёрам необходима помощь в распространении ориентировки, опросе граждан и работников магазинов в районе ул. Камская. Телефон для связи: +79114864454 Александр (координатор).

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам: 8 (4012) 552-402, 102 или 02.