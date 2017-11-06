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Главная Новости Происшествия

В Москве эвакуированы Большой театр, ГУМ и гостиница "Метрополь"

05 ноября 201717:46
  2326
В Москве эвакуировали людей из Большого театра, ГУМа и гостиницы "Метрополь". Связано это с  угрозой взрыва.
 
Из Большого театра эвакуировали 3,5 тысячи человек, передает ТАСС. Из ГУМа эвакуировали 2800 человек и более 2 тысяч человек из гостиницы "Метрополь".
 
Вести.Ru сообщают, что ещё около тысячи человек эвакуировали из кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов, более тысячи человек из ТЦ "Дубровка". РИА Новости сообщало о проверке информации о "минировании" трёх торговых центров в Москве.
 
1 ноября в Калининграде в правоохранительные органы поступили звонки о бомбах, заложенных на ряде объектов, включая горадминистрацию, вузы и магазины.
 

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