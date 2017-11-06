В Москве эвакуированы Большой театр, ГУМ и гостиница "Метрополь"
В Москве эвакуировали людей из Большого театра, ГУМа и гостиницы "Метрополь". Связано это с угрозой взрыва.
Из Большого театра эвакуировали 3,5 тысячи человек, передает ТАСС
. Из ГУМа эвакуировали 2800 человек и более 2 тысяч человек из гостиницы "Метрополь".
Вести.Ru
сообщают, что ещё около тысячи человек эвакуировали из кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов, более тысячи человек из ТЦ "Дубровка". РИА Новости
сообщало о проверке информации о "минировании" трёх торговых центров в Москве.
1 ноября в Калининграде в правоохранительные органы поступили звонки о бомбах
, заложенных на ряде объектов, включая горадминистрацию, вузы и магазины.