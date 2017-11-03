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Главная Новости Происшествия

Полиция объявила в розыск напавшего с ножом на работников магазина Spar (видео)

16:28
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Полицейские объявили в розыск злоумышленника, который 15 сентября порезал ножом рабочего магазина Spar на ул. Пушкина. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
 
Неизвестный мужчина в результате возникшего бытового конфликта ударил ножом 20-летнего рабочего. Ранение пришлось в левую кисть. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По результатам экспертизы полученное им ранение было квалифицировано как лёгкий вред здоровью.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, что позволило установить личность нападавшего. Им оказался 27-летний ранее судимый уроженец республики Ингушетия Ахмед А., проживающий в Краснознаменском районе.
 
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия"). Подозреваемого объявили в розыск. По имеющейся оперативной информации, после совершения преступления он мог покинуть территорию Калининградской области.
 
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ахмеда А., полиция просит сообщить по телефонам: 552-202, 552-098 либо 02, 112. Конфиденциальность гарантируется.
 
Ранее сообщалось, что 15 сентября около магазина Spar на ул. Пушкина неизвестный напал с ножом на сотрудников магазина, которые стояли на улице. В результате двое получили телесные повреждения, а злоумышленник скрылся.
 
 
 
 

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