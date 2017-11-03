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Пятикоп: Готов ходатайствовать в суде о домашнем аресте для Рудникова

12:55
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Депутат Госдумы Александр Пятикоп заявил, что готов ходатайствовать в суде о домашнем аресте для Игоря Рудникова. Так он ответил на вопрос журналиста Бориса Образцова на брифинге в Общественной палате.
 
Борис Образцов на брифинге попросил Пятикопа ходатайствовать 3 ноября на суде по Рудникову, чтобы ему избрали в качестве меры пресечения домашний арест.
 
"Если нужно письменное ходатайство, подготовьте текст, я подкорректирую и подпишу. Я считаю, что ему требуется медицинская помощь, более чем достаточно будет домашнего ареста. Вы можете цитировать мою позицию в суде. Я готов оказать моральную поддержку", — заявил депутат Госдумы.
 
В среду, 1 ноября, в редакцию газеты "Новые колёса" пришли сотрудники ФСБ и СК. Они в течение семи часов удерживали в помещении учредителя Игоря Рудникова и его сотрудников. Самого депутата задержали ещё до этого — возле дома, где он живёт. По рассказам очевидцев, журналист вышел на улицу после сообщения о минировании дома, где его и задержали люди в масках. После этого на Рудникова надели наручники и отвезли его в редакцию. Позже появилась неофициальная информация, что обыски в редакции связаны с получением Рудниковым крупной взятки. Допрос продолжался до ночи, после чего учредителя газеты в бессознательном состоянии увезли в больницу, а потом — на допрос. А на следующий день стало известно, что по тому же делу задержан экс-заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Против Рудникова возбудили уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). 
 

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«Штурм силовиками редакции "Новые колёса" и задержание учредителя газеты Игоря Рудникова 1 ноября 2017 года»

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