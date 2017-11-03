Пятикоп: Готов ходатайствовать в суде о домашнем аресте для Рудникова

Депутат Госдумы Александр Пятикоп заявил, что готов ходатайствовать в суде о домашнем аресте для Игоря Рудникова. Так он ответил на вопрос журналиста Бориса Образцова на брифинге в Общественной палате.



Борис Образцов на брифинге попросил Пятикопа ходатайствовать 3 ноября на суде по Рудникову, чтобы ему избрали в качестве меры пресечения домашний арест.



"Если нужно письменное ходатайство, подготовьте текст, я подкорректирую и подпишу. Я считаю, что ему требуется медицинская помощь, более чем достаточно будет домашнего ареста. Вы можете цитировать мою позицию в суде. Я готов оказать моральную поддержку", — заявил депутат Госдумы.