Утром, 3 ноября, в Немане нашли пропавшую 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Около 8:30 девочку заметили полицейские, она шла по улице. Сотрудники полиции доставили её домой.

"На поиски несовершеннолетней был поднят весь личный состав неманской полиции. Сотрудники ПДН отрабатывали все версии, где могла находиться пропавшая девочка", — пояснили в пресс-службе.

Сейчас с ней и родителями проводят беседу сотрудники ПДН. По предварительным данным, противоправных действий в отношении неё совершено не было.