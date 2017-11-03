Арестованная в Канзасе калининградка останется под стражей, пока не вернёт детей в США
Окружной суд штата Канзас отказался освобождать под залог калининградку Богдану Осипову, которую обвиняют в вывозе детей за пределы США. Об этом ТАСС
сообщил адвокат Осиповой Курт Бэрнс.
"Фактически россиянка оказалась на положении заложницы. Судья вновь заявил, что готов отпустить её под залог лишь в том случае, если она вернёт детей в США", — заявил адвокат.
По словам Бэрнса, вопрос о сумме залога "даже не рассматривался". Дальнейших слушаний по этому вопросу не будет. Осипова останется под стражей до суда, который назначили на 12 декабря.
Осипову задержали
в городе Уичито, штат Канзас, 29 сентября 2017 года. Она имеет гражданство США и РФ. Калининградку обвиняют в том, что она вывезла детей в Россию без согласования с отцом. Родственники Осиповой утверждают, что дети находятся в Калининградской области
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